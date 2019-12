Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ehrliche Finderin

Baden-Baden (ots)

Einer ehrlichen 57-Jährigen hat es ein Mann zu verdanken, dass dieser am Freitagmorgen einen Beutel mit hochwertigem Schmuck zurück erhielt. Der Beutel wurde durch die Finderin in der Innenstadt aufgefunden und gegen 08:30 Uhr den Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte übergeben. Auf einen Finderlohn verzichtete sie. /am

