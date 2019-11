Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Schmorbrand in Einfamilienhaus; Leonberg: Jugendlicher löst Brandalarm in Schulzentrum aus

Ludwigsburg

Jettingen: Schmorbrand in Einfamilienhaus

Ein Wäschetrockner sorgte am Montagnachmittag in der Neuffenstraße in Oberjettingen für viel Aufregung. Gegen 13:30 Uhr geriet das Gerät im Heizungsraum des Hauses mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr Jettingen war mit 27 Einsatzkräften vor Ort, hatte den Schmorbrand rasch unter Kontrolle und alle Hausbewohner blieben unverletzt. Das Haus ist weiterhin bewohnbar, jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die an den Heizungsraum angrenzenden Kellerräume wurden durch Rußniederschlag in Mitleidenschaft gezogen.

Leonberg: Jugendlicher löst Brandalarm in Schulzentrum aus

Am Mittwoch gegen 14:00 Uhr versprühte ein 17-Jähriger im Flur des Sporthallengebäudes vor der Mense im beruflichen Schulzentrum im Fockentalweg grundlos den Inhalt eines Feuerlöschers. Daraufhin löste ein Rauchmelder aus und die Freiwillige Feuerwehr Leonberg rückte mit fünf Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Der Jugendliche wird sich jetzt wegen Missbrauchs von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln verantworten müssen.

