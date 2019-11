Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Vier Einbrüche an einem Tag

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereigneten sich zwischen 06:50 Uhr und 22:00 Uhr gleich vier Einbrüche in verschiedenen Stadteilen. Sowohl in Bietigheim in der Bromberger Straße, im Bietweg und der Freiberger Straße, als auch in Bissingen in der Gottlob-Grotz-Straße drangen Einbrecher nach Aufhebeln von Fenstern oder Türen in Wohnhäuser ein. Sie entwendeten jeweils kleinere Bargeldbeträge und richteten mehrere Hundert Euro Sachschaden an. Aktuell wird ermittelt ob die Taten in Verbindung zueinander stehen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigsburg unter 07141/18-9 entgegen.

