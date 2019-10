Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 14 Pkw-Aufbrüche in der Innenstadt und in Heessen

Hamm- Mitte, Heessen (ots)

Unbekannte brachen am Wochenende 14 Pkw auf. In allen Fällen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. In der Nacht von Freitag (11. Oktober) auf Samstag (12. Oktober) wurde die Seitenscheibe eines Renaults auf dem Theodor-Heuss-Platz eingeschlagen. In Heessen wurden Autos an der Bergmannstraße, der Wilhelminenstraße, der Fahrenheitstraße, dem Bockelweg und vier Fahrzeuge an der Dolbergerstraße aufgebrochen. In der Nacht von Samstag (12. Oktober) auf Sonntag (14. Oktober) wurden insgesamt fünf Fahrzeuge im Innenstadtbereich (Hafenstraße, Arndtstraße, Grünstraße, Viktoriastraße) aufgebrochen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 4200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

