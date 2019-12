Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Hochwertige Mountainbikes gestohlen, gibt es Zeugen?

Renchen (ots)

Unbekannte Diebe haben am Donnerstagabend vor einem Geschäft in der Hauptstraße zwei hochwertige Mountainbikes im Wert von circa 3.500 Euro gestohlen. Es handelte sich um ein matt-schwarzes Fahrrad der Marke 'Corragec' mit violettem Schriftzug sowie um ein blau-graues Mountainbike mit blauer Lenkstange und der Aufschrift 'Checker Pick'. Der Eigentümer konnte letztlich nur noch die aufgebrochenen Fahrradschlösser vorfinden. Wer die sich kurz nach 18 Uhr ereignete Tat beobachtet hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 07841 7066-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Achern/Oberkirch in Verbindung.

