POL-OG: Haslach - Trickdiebe unterwegs

Haslach (ots)

Eine 65 Jahre alte Frau wurde am Mittwochnachmittag vor einem Supermarkt in der Straße "Im Spießacker" Opfer von Trickdieben. Vier Männer osteuropäischer Erscheinung im Alter zwischen 30 und 45 Jahren verwickelten die Weihnachtsbaumverkäuferin kurz nach 17 Uhr in ein Gespräch, und schafften es so, sie abzulenken. In der Zwischenzeit gelang es einem der Langfinger, Bargeld aus der Manteltasche der Mittsechzigerin zu entwenden. Anschließend suchte das Quartett das Weite. Der Diebstahl flog erst später auf. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 entgegengenommen.

