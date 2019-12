Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Wolfach (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am heutigen Freitagmorgen zwischen 8.45 Uhr und 9.20 Uhr einen in der Vorstadtstraße geparkten Wagen beschädigt und so einen Schaden von mehreren Hundert Euro hinterlassen. Ohne den an dem Mitsubishi abgefahrenen Seitenspiegel zu melden, suchte der Unfallfahrer nach dem Malheur das Weite. Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Wolfach unter der Telefonnummer 07832 975920 entgegen.

