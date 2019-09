Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mädchen wegen vergessener Trinkflasche allein im Zug

Fulda / Neuhof (ots)

Glücklich, nach kurzer Aufregung, endete gestern Abend der Ausflug einer Familie aus Rotenburg an der Fulda (Kreis Hersfeld-Rotenburg). Eine 30-Jährige war zusammen mit ihrer elfjährigen Tochter unterwegs in einem Regionalexpress und kam gegen 23.40 Uhr im Bahnhof Fulda an.

Nachdem sie ausgestiegen war, bemerkte die elfjährige Tochter, dass sie ihre Trinkflasche im Zug vergessen. Um sie noch zu holen, stieg das Mädchen kurzentschlossen wieder ein.

Doch plötzlich schlossen die Türen und der Zug fuhr ab in Richtung Neuhof. Beamte vom Bundespolizeirevier Fulda kümmerten sich um die aufgeregte Mutter und verständigten über die Leitstelle der Bundespolizei den Fahrdienstleiter im Bahnhof Neuhof.

Dort holten die Bundespolizisten das Mädchen ab und brachten die Elfjährige gegen 00.30 Uhr zurück zu ihrer Mutter nach Fulda. Ein Bahnmitarbeiter in Neuhof hatte dort die Schülerin nach dem Zughalt, bis zum Eintreffen der Bundespolize, in Obhut genommen.

