Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Lkw mit Anhänger kommt von der Fahrbahn ab

Offenburg (ots)

Am Freitagnachmittag kommt um kurz nach 15:00 Uhr auf der B 3 in Höhe Hohberg-Hofweier ein Lkw mit Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend auf dem Grünstreifen zwischen Bundesstraße und danebenliegendem Radweg zum Stillstand. Die Bergung des Gliederzuges gestaltet sich schwierig. FW, THW und Polizei sind an der Unfallstelle im Einsatz. Die B 3 musste an der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden; eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

