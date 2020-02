Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Alarmmeldung: Brennt Balkon in Beckhausen!

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Gelsenkirchen (ots)

Um kurz vor 17:00 Uhr ereilten gleich mehrere Anrufe die Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen. In einem Wohngebiet Beckhausen sollte ein Balkon im Hochparterre in Brand stehen. Die Flammen waren von weitem zu sehen. Personen waren nicht mehr in Gefahr.

Aufgrund der detaillierten Meldungen wurden umgehend Einheiten der Feuerwachen Buer und Hassel zum Unglücksort in die Otto-Hue-Straße entsandt. Vor Ort bestätigten sich die Angaben der Anrufer. Aufgrund von noch nicht geklärten Ursachen war das Inventar auf dem Balkon in Brand geraten. Die Feuerwehr leitete umgehend Löschmaßnahmen über eine tragbare Leiter ein. Gleichzeitig kontrollierten zwei Trupps das Innere des Gebäudes wie auch die, zum Balkon gehörige Wohnung. Der Brand war rasch gelöscht. Im Anschluss wurden Brandnester gesucht und abgelöscht. Da die Bewohner der Wohnung nicht zu Hause waren, musste die Wohnungstür durch die Feuerwehr geöffnet werden, um das Innere zu kontrollieren zu können. Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

Insgesamt war die Feuerwehr Gelsenkirchen mit 22 Einsatzkräften von der Feuerwachen Buer und Hessler im Einsatz. Der Einsatz war nach einer dreiviertel Stunde beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gelsenkirchen

Ansgar Stening

Telefon: 0209 / 1704 - 905

E-Mail: ansgar.stening@gelsenkirchen.de

http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell