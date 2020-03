Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kennzeichen gestohlen

Hamm (ots)

Am Montagmorgen wurden erneut Diebstähle von hinteren Kennzeichen von verschiedenen Autos im Raum Hamm bemerkt - unter anderem an der Magnolienstraße sowie an der Römerstraße. Überdies stahlen Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, 6. März (17 Uhr) und Montag, 9. März (14 Uhr), ein Kennzeichen an der Nelkenstraße. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

