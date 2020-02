Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der B6

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)In der letzten Nacht, 03.02.2020 auf den 04.02.2020, ereignete sich gegen 01:30 Uhr auf der Bundesstraße 6 zwischen dem Berliner Kreisel und der Steuerwalder Straße ein Verkehrsunfall. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer verletzt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr ein 32- jähriger Mann mit seinem Audi A6 auf der Bundesstraße aus Richtung Kreisel kommend in Richtung Steuerwalder Straße. Auf dem zweispurigen Teilstück überholte der Fahrer auf regennasser Fahrbahn einen anderen Pkw. Beim Wiedereinscheren kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und schleuderte anschließend nach links gegen die Mittelschutzplanke. Der 37- jährige Fahrer des überholten Pkw hielt sofort an und eilte zum Audi- Fahrer. Nach nur wenigen Minuten erschien auch die Polizei zur Aufnahme am Unfallort. Der 32-jährige Mann versuchte dann von der Unfallstelle zu Fuß zu flüchten, er konnte jedoch umgehend eingeholt und gestellt werden. Bei der Kontrolle und der Überprüfung der Person stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft sowie eine Kopfverletzung des Mannes aus Hildesheim fest. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert und behandelt. Im Krankenhaus entnahm ein Arzt eine Blutprobe beim Fahrer.

Eine Anzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

