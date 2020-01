Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Ettlingen - Einbruch in Firma

Ettlingen (ots)

Mobiltelefone in unklarer Stückzahl sind in der Nacht zum Montag bei einem Einbruch in eine Firma in der Ferdinand-Porsche-Straße gestohlen worden. Der oder die Täter drangen gegen 04.30 Uhr nach Aufhebeln der Eingangstür in die Räume ein und lösten einen Einbruchsalarm aus. Nachdem der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes vor Ort entsprechende Spuren feststellte, alarmierte das Sicherheitsunternehmen gegen 05.00 Uhr die Polizei.

Die Beamten umstellten das Areal und suchten unter Einsatz eines Polizeidiensthundes nach der Täterschaft. Allerdings konnte kein Verdächtiger mehr ausfindig gemacht werden. Neben dem Eingang wurden zwei entwendete und originalverpackte, hochwertige Smartphones sichergestellt, die offenbar beim Abtransport oder auf der Flucht verloren gingen.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Ettlingen führt die weiteren Ermittlungen.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell