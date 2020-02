Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen, Verkehrsunfallflucht am Einkaufsmarkt - 2000 Euro Schaden

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Lange Maße, Rewe-Parkplatz (fm) Am 03.02.2020, um 12:45 Uhr parkte eine 72-jährige Frau ihren VW-Polo auf dem Rewe-Parkplatz in Nordstemmen. Um 12:50 Uhr, als die Frau wieder wegfahren wollte, stellt sie eine Beschädigung an der linken vorderen Stoßstange fest. Der Sachschaden am Polo wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Geschädigten, parkte ein heller Pkw links neben ihrem Polo, der vermutlich beim Ausparken den Schaden verursachte. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Sarstedt fernmündlich unter 05066-9850 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell