Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Diebe erbeuten Bargeld und Schmuck bei Einbrüchen in zwei Einfamilienhäuser

Hildesheim (ots)

Duingen (Ni) - Unbekannte Täter brechen in der Bökerstraße in Duingen in zwei Einfamilienhäuser ein. Die Taten ereignen sich in der Zeit vom 01.02.20, 16:45 Uhr bis 02.02.20, 10:00 Uhr. Die Einbrecher nutzen die Abwesenheit der Bewohner aus, um nach Aufhebeln von Fensters in die Häuser zu gelangen. Dort werden die Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck entwendet. In beiden Fällen steht die Schadenshöhe derzeit noch nicht fest. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Hildesheim (Tel. 05121-939115) oder Alfeld (Tel. 05181-9116115) in Verbindung zu setzen.

