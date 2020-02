Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drei parkende Fahrzeuge zerkratzt

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) In der Nacht von Freitag, 31.01.20, auf Samstag, 01.02.20, wurden in der Gerlandstraße mehrere Fahrzeuge zerkratzt. Ein Pkw Honda, ein Pkw BMW und ein Wohnmobil, die hintereinander am Fahrbahnrand in Höhe Gerlandstraße 22-24 geparkt waren, sind durch bisher unbekannte Täter großflächig durch Kratzer beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Hildesheim bittet mögliche Zeugen sich unter der Telfonnummer 05121-939115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05121/ 939-112

Fax: 05121/939-250

E-Mail: postfach-einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell