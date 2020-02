Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tageswohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Harsum (TK) In der Zeit von Samstag, 01.02.2020, 15.30 Uhr bis 18.45 Uhr, drangen unbekannte Täter während der Abwesenheit der Hauseigentümer über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Kampstraße ein und durchsuchten es nach Diebesgut. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen Bargeld.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

