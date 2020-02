Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Drogenfahrten in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - Am 01.02.2020, gegen 20:45 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Bad Salzdetfurth einen Rollerfahrer, welcher auf der B243 in Richtung Bönnien in 31167 Bockenem unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige Bockenemer noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem zeigte der Fahrzeugführer einige motorische Ausfallerscheinungen. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Abbauprodukte der Drogen THC und Kokain.

Am 02.02.2020, gegen 04:30 Uhr, wurde ein weiterer Fahrzeugführer im Schlangenweg in 31167 Bockenem kontrolliert. Auch bei dem 22-Jährigen Pkw-Führer aus Langelsheim wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser reagierte ebenfalls positiv auf THC. Beide Personen wurden zur Blutentnahme zur PI Hildesheim verbracht und im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Fahrzeugführer erwarten nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen gem. §24a StVG. Für das Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eine weitere Strafanzeige gefertigt.

