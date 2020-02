Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Pkw zerkratzt

Hildesheim (ots)

In der Zeit von Freitagabend auf Samstagabend wurde in der Westerfeldstraße in Harsum ein Pkw zerkratzt. Der 52-jährige Harsumer musste an seinem ordnungsgemäß abgestellte Seat mehrere Kratzer auf der linken Fahrzeugseite feststellen. Der Schaden wird auf 500 EUR geschätzt. Hinweise erbitte die Polizei in Sarstedt unter der Tel. 05066/9850

