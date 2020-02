Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Gronau OT Brüggen ( fri ) : In der Zeit von Donnerstag, 30.01.20 gg. 07.00 Uhr und Sonntag , 02.02.20 gg. 11.00 Uhr , drangen derzeit noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ostpreußenstraße in Gronau Ortsteil Brüggen ein. Entwendet wurde Schmuck von derzeit noch zu ermittelndem Wert.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze, tel. 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

