Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Navigationsgerätes

Hildesheim (ots)

Alfelds (Ni) - Am 02.02.2020, in der Zeit von 08:50 Uhr bis 13:50 Uhr, stehlen unbekannte Täter aus einem Pkw, der auf einem Parkplatz am Bahnhof in Alfeld abgestellt ist, ein Navigationsgerät und eine Tankkarte. Dazu wird bei dem Ford Kuga, Farbe grau, ein Loch in die Verglasung der Beifahrerscheibe geschlagen. Der Schaden, der zu Lasten einer Firma aus Köln geht, wird mit ca. 800 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181-9116115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell