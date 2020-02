Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Einbrüche in Stadt und Landkreis Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - KREIS HILDESHEIM - (jpm)Zwischen dem 26.01. und dem 02.02.2020 kam es sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Hildesheim zu diversen versuchten und vollendeten Einbrüchen in Wohnobjekte.

Stadt Hildesheim

In der Zeit zwischen dem 30.01.2020, 15:00 Uhr, und dem 02.02.2020, 11:00 Uhr, drangen unbekannte Täter, durch gewaltsames Öffnen eines Fensters, in ein Reihenhaus in der Schlesierstraße ein. Im Inneren wurde nach Diebesgut gesucht. Ob etwas entwendet wurde, steht momentan noch nicht fest.

Zwischen dem 31.01.2020, 18:00 Uhr, und dem 01.02.2020, 10:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Zugangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Goslarschen Straße aufzubrechen. Zu einer weiteren Tatausführung ist es vorliegenden Erkenntnissen zufolge nicht gekommen. Das betroffene Mehrfamilienhaus befindet sich zwischen der Teichstraße und der Viktoriastraße.

Am frühen Abend des 31.01.2020, kurz vor 19:00 Uhr, versuchte ein bisher unbekannter Täter durch ein Fenster in eine Hochparterrewohnung in der Himmelsthürer Straße einzusteigen. Das Fenster, das zur Vogelerstraße gelegen ist, wurde zuvor gewaltsam geöffnet. Die Bewohnerin hielt sich zu dieser Zeit zuhause auf. Sie wurde auf den Lärm aufmerksam, entdeckte den Täter und schlug ihn durch lautes Schreien in die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zur Ergreifung des Täters. Dieser soll eine graue Jogginghose, dunkle Jogging-Schuhe und vermutlich ein dunkles Oberteil getragen haben.

Am 01.02.2020, zwischen 01:30 Uhr und 13:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Zingel Ecke ("kleine") Theaterstraße aufzubrechen. Zu einem Eindringen in das Haus ist es den Ermittlungen zufolge nicht gekommen.

Zwischen dem 01.02.2020, 19:00 Uhr, und dem 02.02.2020, 02:00 Uhr, drangen unbekannte Täter auf bisher nicht bekannte Art und Weise in eine Wohnung in der Straße Kurzer Hagen ein. In der Wohnung wurden Schränke geöffnet. Entwendet wurde offenbar nichts.

Am 02.02.2020, zwischen 17:00 Uhr und 21:40 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang in eine Hochparterrewohnung in der Wörthstraße. Dazu wurden sowohl die Hauszugangstür als auch die betroffene Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, steht momentan noch nicht fest.

Ebenfalls am 02.02.2020, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen einer Eingangstür Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Hohnsen. In der Folge wurde versucht, die Tür einer Wohnung im Erdgeschoss aufzubrechen. Anzunehmen ist, dass die Täter von einer weiteren Begehung absahen, da sich die Bewohnerin zuhause befand. Jedoch drangen vermutlich die selben Täter gewaltsam in eine andere Wohnung im Erdgeschoss ein. Bei der Suche nach Diebesgut stießen sie auf ein Mobiltelefon, das entwendet wurde.

Landkreis Hildesheim

BAD SALZDETFURTH - Im Zeitraum vom 26.01.2020 bis zum Vormittag des 31.01.2020 versuchten unbekannte Täter ein Fenster an einem Mehrfamilienhaus im Hans-Holbein-Weg aufzubrechen. Zu einer weiteren Tatausführung ist es im vorliegenden Fall nicht gekommen.

DUINGEN - In Duingen kam es zwischen dem 01.02.2020 und dem 02.02.2020 zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Bökerstraße. In einem Fall wurde die Tatzeit von 17:20 Uhr bis 10:00 Uhr und im anderen Fall zwischen 16:45 Uhr und 00:40 Uhr eingegrenzt. Beide Häuser wurden nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters betreten und durchsucht. Entwendet wurden Bargeld und Schmuckgegenstände.

Die Polizei Hildesheim bittet in allen aufgeführten Fällen um Zeugenhinweise. Wer eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben sollte, wird gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

