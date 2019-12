Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Einbruch in der Wellenstraße

Belm (ots)

Ein Wohnhaus in der Wellenstraße war am Sonntag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 17.15 Uhr und 19.20 Uhr hebelten die Täter eine Terrassentür auf, gelangten so in die Wohnräume und suchten dort nach Wertgegenständen. Sie wurden dabei fündig und nahmen Uhren und Schmuck mit. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Belmer Polizei. Telefon: 05406-807790.

