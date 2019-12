POL-OS: Bramsche - Zwei Verletzte nach Unfall

Polizeiinspektion Osnabrück

Auf der Venner Straße (B 218) ereignete sich am Sonntagnachmittag (17.15 Uhr) ein Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem VW die Straße Wester Rott und wollte die Bundesstraße in Richtung Barenauer Weg überqueren. Dabei übersah er den Ford eines 41 Jahre alten Mannes, der auf der B 218 in Richtung Bramsche fuhr, und stieß mit diesem zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford gegen den VW einer 52-jährigen Frau geschleudert, die mit ihrem Auto am Barenauer Weg wartete. Der 41-Jährige erlitt schwere Verletzungen und sein 42 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die beiden Männer in ein Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis ca. 20 Uhr gesperrt werden.

