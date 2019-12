Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrecher waren unterwegs

Osnabrück (ots)

Am Wochenende kam es im Stadtgebiet zu Einbrüchen in Wohnhäuser. Ein Fall ereignete sich am Samstag tagsüber in der Ernst-Sievers-Straße (Nähe der Illoshöhe). Dort hebelten Unbekannte zwischen 16.20 Uhr und 17.20 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses auf, stiegen letztendlich aber nicht in das Gebäude ein. Vermutlich bemerkten die Einbrecher die im Haus befindlichen Bewohner und ließen deshalb von der weiteren Tatausführung ab. Ein weiterer Einbruch passierte am Sonntagabend in der Hofbreede. Dort hebelten Kriminelle zwischen 19.15 Uhr und 23.15 Uhr eine Balkontür eines unweit der Straße Vor dem Wiggert gelegenen Wohnhauses auf. In der Folge sahen sich die Täter im Gebäude nach Wertgegenständen um und nahmen Geld sowie Schmuck mit. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die mit den Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 0541/327-2215.

