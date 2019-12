Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Akkus von E-Bikes gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben am Sonntag, zwischen 11.30 Uhr und 15.45 Uhr, unweit des VFL-Stadions, die Akkus von drei E-Bikes gestohlen. Tatbetroffen waren dabei ein Fahrrad, das an einen Bügel vor der Heilig Kreuz Kirche in der Schützenstraße gekettet war, weiterhin ein Bike, welches verschlossen in der Kreuzstraße unweit der Stüveschule stand und ein Pedelec, das gegenüber des REWE Marktes an der Bohmter Straße an einen dortigen Bügel angeschlossen worden war. In allen drei Fällen hebelten die Täter den mehrere hunderte Euro teuren Akku vom Fahrrad ab und machten sich damit schlieißlich aus dem Staub. Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203.

