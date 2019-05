Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus deem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots)

Konstanz

Auto zerkratzt

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am Donnerstagmittag zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr einen in der Einfahrt einer Arztpraxis in der Straße "In der Gebhardsösch" abgestellten VW auf der Fahrerseite zerkratzte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges dort beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Fahrrad gestohlen

Wie erst jetzt angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter am Dienstabend zwischen 19.30 Uhr und 22.00 Uhr ein beim Gebäude L der Hochschule in der Alfred-Wachtel-Straße abgestelltes Mountainbike der Marke Corratec, Rahmennummer IGF15080147, im Wert von rund 1.500 Euro entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des schwarz/gelben Fahrrades, das mit einem Zahlenschloss gesichert war, geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Verkehrszeichen entwendet

Nicht sonderlich ausgeprägt ist wohl das Unrechtsbewusstsein eines 24-jährigen Mannes, der heute Morgen gegen 04.20 Uhr von Beamten der Bundespolizei in der Oberlohnstraße kontrolliert wurde. Die Polizisten waren auf den jungen Mann aufmerksam geworden, da dieser ein Verkehrszeichen samt Befestigungsstange mit sich führte. Wie der Tatverdächtige gegenüber den Beamten äußerte, wollte er das Verkehrszeichen zu Dekorationszwecken mit nach Hause nehmen. Die Bundespolizei übergab den 24- Jährigen an Beamte des Polizeireviers Konstanz, die den Tatverdächtigen wegen Diebstahls anzeigen.

Konstanz

Alkoholisierter Radfahrer

Erhebliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung zeigte ein 24-jähriger Radfahrer, der in der Nacht zum heutigen Freitag, gegen 02.00 Uhr einer Streife der Bundespolizei in der Oberlohnstraße aufgefallen war. Nach einem Alkoholtest, der nahezu 1,8 Promille ergab, brachten Beamte des Polizeireviers den jungen Mann ins Krankenhaus, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der 24-Jährige hat sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt zu verantworten.

Radolfzell

Radfahrer kollidiert mit Auto

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr in der Güttinger Straße ereignete. Ein unbekannter Radfahrer hatte ohne anzuhalten den Fußgängerüberweg überquert und war hierbei mit dem Renault Twingo einer 30-jährigen Pkw-Lenkerin zusammengeprallt. Der daraufhin gestürzte Zweiradfahrer stand sofort wieder auf und gab der Autofahrerin zu verstehen, dass er nicht verletzt sei. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unbekannte mit seinem Mountainbike anschließend weiter. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Laptop und Bargeld gestohlen

Wegen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 39-jährigen Mann und dessen 46-jährige Begleiterin, die am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr in einem Geschäft in der Schützenstraße bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurden. Die beiden hatten nach Angaben des Geschädigten über einen Hintereingang den Verkaufsraum betreten und anschließend mit ihm ein Verkaufsgespräch geführt. Erst nachdem die Tatverdächtigen den Laden wieder verlassen hatten und der Ladenbetreiber kurze Zeit später den 39-Jährigen auf der anderen Straßenseite mit einem Gegenstand unter dem Arm gehen sah, bemerkte er, dass aus seiner Wohnung ein Laptop, ein Sparschwein und drei Behältnisse mit Hartgeld im Gesamtwert von nahezu 700 Euro fehlten. Außerdem sollen die beiden Tatverdächtigen einen Karton mit Bierflaschen mitgenommen haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Singen

Bauwagen und Container aufgebrochen

Zwischen Montag, 12.00 Uhr und Donnerstag, 12.30 Uhr, haben unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Lise-Meitner-Straße einen Bauwagen sowie einen Material-Container aufgebrochen und daraus einen Akkuschrauber samt Gestell, drei 20- Liter-Kanister mit Diesel sowie einen Elektro-Heißkörper im Gesamtwert von rund 1.000 Euro entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Baustelle beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Singen

Auto angefahren

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 07.45 Uhr und 15.20 Uhr gegen einen auf dem Parkplatz der Landesgartenschau in der Schaffhauser Straße abgestellten Kia geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, entgegen.

Singen

Beim Ladendiebstahl erwischt

Parfüm im Gesamtwert von rund 700 Euro hat ein alkoholisierter Mann am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr in einem Kaufhaus in der Bahnhofstraße in seinen mitgeführten Rucksack gesteckt und damit das Gebäude verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Angestellte, die den Tatverdächtigen beobachtet hatten, konnten den Mann jedoch stellen. Zur Feststellung seiner Identität nahm ihn die verständigte Polizei mit zur Dienststelle. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab nahezu 1,2 Promille.

Singen

Hoher Sachschaden bei Unfall auf Fußballplatz

Offensichtlich Driftversuche hat der unbekannte Lenker eines Daimler-Benz auf der Rasenfläche eines Fußballplatzes in der Straße "Zum Espen" durchgeführt und dabei die Kontrolle über das Auto verloren. Das Heck des Pkw brach deshalb aus und schleuderte gegen den Zaun des Sportplatzes. Der hierbei angerichtete Sach- und Flurschaden beläuft sich auf über 3.000 Euro. Am Unfallfahrzeug, das der Fahrer etwa 200 Meter von der Unfallstelle entfernt stehen ließ, entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Personen, die Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, in Verbindung zu setzen.

Singen

Vater schlägt zu

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 35-Jährigen, der am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr einer 31-jährigen Frau und deren 12-jähriger Tochter eine Ohrfeige versetzte. Nach den bisherigen Erkenntnissen, war der Tatverdächtige der Meinung, dass das Mädchen einen schlechten Einfluss auf seine Tochter hat. Er suchte deshalb die Mutter und die Freundin seiner Tochter zuhause auf und schlug diesen ins Gesicht.

Singen

Unachtsamer Fahrstreifenwechsel

Sachschaden von rund 4.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am späten Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr auf der Hauptstraße ereignete. Der 34-jährige Lenker eines SUV hatte vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollen und hierbei einen 29-jährigen Autofahrer übersehen, weshalb er seitlich mit dessen Daimler-Benz kollidierte. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Singen

Nach Parkplatzrempler geflüchtet

Beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagmorgen zwischen 07.30 und 07.50 Uhr gegen die Stoßstange eines auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Marie-Curie-Straße abgestellten Opel Astra geprallt und anschließend davongefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0.

Singen

Polizei erhebt Sicherheitsleistung

Keine gültige Lizenz für grenzüberschreitenden Personenverkehr konnte ein 35-jähriger Busfahrer vorweisen, der in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 2 Uhr von Beamten des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen in Singen überprüft wurde. Wie die Polizisten feststellten, war der Mann mit seinem Bus, in dem sich noch sechs Fahrgäste befanden, von Moldawien über Rumänien und Ungarn nach Deutschland gefahren. Ferner ist in dem Omnibus kein vorgeschriebenes Kontrollgerät eingebaut. Der 35-Jährige musste deshalb eine Sicherheitsleistung von 1.500 Euro bezahlen.

Gottmadingen

Teurer Streifvorgang

Sachschaden von rund 12.000 Euro ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 05.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Zollstraße entstanden. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Lkw streifte ein Lastwagenfahrer mit seinem Anhänger die Zugmaschine des Lastwagens. Während der Sachschaden beim Verursacher mit rund 1.000 Euro relativ gering ausfiel, schlug dieser bei dem beschädigten Lkw mit 11.000 Euro zu Buche.

Mühlhausen-Ehingen

Hoher Sachschaden nach geplatztem Reifen

Vier Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der A 81 in Mitleidenschaft gezogen. Als ein 49-jähriger Lkw-Lenker mit seinem Lastzug in Richtung Stuttgart fuhr, platzte der hintere rechte Reifen seines Anhängers, löste sich von der Felge und blieb auf der Fahrbahn liegen. An den Pkw nachfolgender Autofahrer, die über die Reifenreste fuhren, entstand ein Gesamtsachschaden von rund 40.000 Euro. Die ersten beiden Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten wie der Lkw-Anhänger abgeschleppt werden. Zur Beseitigung der Reifen- und Fahrzeugteile durch die Autobahnmeisterei war die Fahrbahn für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Stockach

Einbruch in Geschäftsräume

In der Zeit von vergangenem Samstag bis Dienstagnachmittag ist ein unbekannter Täter über ein Kellerfenster in ein Gebäude in der Radolfzeller Straße eingestiegen und hat aus einer vorgefundenen Kasse und einem Spendensparschwein rund 200 Euro Bargeld entwendet. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße aufgefallen ist, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu wenden.

Stockach

Versuchter Pkw-Aufbruch

In der Nacht zum Donnerstag hat ein unbekannter Täter versucht, einen vor dem Gebäude Hindelwanger Straße 34 abgestellten Audi aufzubrechen, was ihm aber nicht gelang. Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 19 Uhr und 08.30 Uhr Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Unbekannten geben können, der möglicherweise auch gestört wurde, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 077771/9391-0, zu melden.

Bodman-Ludwigshafen

Nach Streifvorgang geflüchtet

Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht zum Donnerstag zwischen 19.30 Uhr und 07.30 Uhr einen in Höhe des Gebäudes Küfergasse 6 abgestellten Audi A6 am Heck gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0.

Hohenfels

Gasflaschen entwendet

In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter auf ein umzäuntes Firmengelände in der Straße "Bruck" in Liggersdorf eingedrungen und haben insgesamt acht leere Gasflaschen entwendet. Personen, die zwischen 22 Uhr und 6 Uhr Verdächtiges bei dem Firmengelände beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der 11kg-Aluminiumpfandflaschen geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, aufzunehmen.

