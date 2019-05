Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Sigmaringen

Ladendiebstahl

Pech hatte ein Ladendieb in einem Elektronikfachgeschäft in den Käppeleswiesen. Der 27-jährige Mann entwendete bereits am Montag einen MP3-Player, den er aus der Verpackung entnahm und in seine Kleidung steckte. Zum Verhängnis wurde für ihn die Videoüberwachungsanlage des Fachbetriebs. Eine Überprüfung der Aufzeichnung nach Feststellung des Verlustes des MP3-Players führte zur Identifizierung des Ladendiebes. Der Fachbetrieb stellte ihm mittlerweile eine Rechnung und ein schriftliches Hausverbot zu und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.

Gammertingen

Sicherstellung eines Kfz

Die Überprüfung eines Pkw Opel mit dem Autokennzeichen eines hessischen Landkreises im Fahndungsbestand der Polizei führte am Donnerstagvormittag im Ortsgebiet zu der Feststellung, dass der Opel in Thüringen unterschlagen wurde. Nachdem die Beamten des Polizeipostens Gammertingen herausgefunden hatten, wer den Pkw am Feststellort benutzt hatte, ergab die Überprüfung des 36-jährigen Beschuldigten, dass dessen Führerschein ebenfalls zur Einziehung ausgeschrieben war. Der Opel wurde durch einen Abschleppdienst abgeholt und dem Eigentümer zurückgeführt, der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt und der ausschreibenden Behörde übersandt. Der 36-Jährige wird sich wegen der Unterschlagung des Opels bei den zuständigen Behörden verantworten müssen.

Leibertingen - Thalheim

Sachbeschädigung

Nachdem zwei auf einem Privatgrundstück am Leitachhang stehende Bäume mit einem Alter von jeweils etwa 20 Jahren im Frühjahr nicht mehr austrieben, stellte der Grundstückeigentümer fest, dass die Birke und die Rubinie über den vergangenen Winter durch Einbohrungen in das Holz geschädigt wurden und nun gefällt werden müssen. Hinweise zur Klärung dieser Straftat nimmt der Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575 2838, entgegen.

Inzigkofen

Verkehrsunfallflucht

Ein im Bergweg gegenüber einer Hoffläche geparkter Seat Alhambra wurde am Donnerstag im Zeitraum von 14.30 bis 16.45 Uhr durch den Lenker eines unbekannten Fahrzeugs angefahren und an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wurde möglicherweise durch einen in dem Hofraum rangierenden oder wendenden Kleintransporter verursacht. Hinweise zum Unfallhergang und den Verursacher erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0.

Pfullendorf

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Leichte Verletzungen zog sich ein 13-jähriger Fahrradfahrer zu, der am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr den Jakobsweg hinunter fuhr. Auf Höhe der Stadthalle fuhr der 13-Jährige von der Fahrbahn auf den links daneben verlaufenden Gehweg. Beim Überfahren des Bordsteines verlor der 13-Jährige die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte in der angrenzenden Wiese. Aufgrund einer Verletzung am Unterarm wurde der Schüler zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

Pfullendorf

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Das Vertrauen der Lehrerschaft missbrauchte ein 16-jähriger Schüler aus einer Nachbargemeinde, der gemeinsam mit seinen Klassenkameraden in einer Schule übernachten durfte. Nachdem sich die Verantwortlichen schlafen gelegt hatten, schlich sich der 16-Jährige aus der Schule und kehrte später als Fahrer eines nicht versicherten Kleinkraftrades zurück. Hier fiel er einem Sicherheitsdienst auf, der die Schule überprüfte. Der Sicherheitsdienst verständigte die Aufsichtspersonen, die Erziehungsberechtigten und die Polizei. Für den Schüler hat der nächtliche Ausflug strafrechtliche Konsequenzen. Der Vertrauensbruch führte zur Beendigung der Schulhausübernachtung, die Schüler wurden durch die Eltern abgeholt und verbrachten den Rest der Nacht zu Hause.

Bad Saulgau

Angriff auf Rettungskräfte

Der Einsatz von Notarzt und Rettungsdienst wegen eines medizinischen Notfalles in der Martin-Staud-Straße wurde am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr massiv durch einen erheblich berauschten, 21-jährigen Mann gestört. Der Randalierer, der den Notarzt tätlich angegangen hatte, verhielt sich auch sonstigen Personen gegenüber aggressiv und zeigte sich auch nicht empfänglich gegenüber den Anweisungen der Polizei, die durch den Rettungsdienst zum Einsatzort hinzugerufen wurde. Zuletzt wurde der Mann durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Er musste hierzu niedergerungen und mit einer Handschließe geschlossen werden. Der Notarzt, der sich zuvor gegen den Störer wehren musste, bescheinigte noch vor Ort die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes, der bis zum Morgen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bad Saulgau ausgenüchtert wurde.

Ostrach

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Der 25-jährige Lenker eines BMW begegnete bei seiner Fahrt am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr in der Hohenzollernstraße einem Streifenwagen der Polizei und reagierte mit beschleunigtem Weiterfahren in den Alemannenweg. Die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau, denen das Fluchtverhalten des 25-Jährigen auffiel, kontrollierten den 25-Jährigen in der Adolf-Kolping-Straße und stellten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es folgen eine Strafanzeige gegen den 25-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zusätzlich gegen den 51-jährigen Fahrzeughalter, da er den BMW zu der Fahrt zur Verfügung stellte, obwohl ihm bekannt war, dass der Fahrer keinen Führerschein hat.

Rückfragen bitte an:

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015,



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell