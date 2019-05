Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Einbruchsversuch

Rheine (ots)

An einem freistehenden Einfamilienhaus an der Straße Hohe Heideweg in Mesum haben sich Einbrecher aufgehalten. Die Täter müssen in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16.00 Uhr und Donnerstagvormittag (09.05.2019), 11.00 Uhr, dort gewesen sein. An einem Fenster schnitten sie ein Loch in die äußere Scheibe der Doppelverglasung. Danach gingen sie nicht weiter vor und verließen den Tatort. Möglicherweise sind sie gestört worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215. Der Schaden an dem Fenster wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

