Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Mettingen (ots)

Am Freitag (10.05.), zwischen 08.15 Uhr und 08.45 Uhr, wurde ein schwarzer Audi Q7 beschädigt, der an der Wöstenstraße, in Höhe der Kirche, geparkt war. Den Spuren nach ist ein anderes Fahrzeug gegen den Audi gefahren und hat einen nicht unerheblichen Schaden an der hinteren linken Fahrzeugseite verursacht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden am Audi auf etwa 1.500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefonnummer 05451/ 591 - 4315.

