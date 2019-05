Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Nachtrag zum Feuer in Büren

Lotte (ots)

Aktueller Nachtrag: Am Dienstabend (07.05.20219) hat es in Büren ein zweites Feuer gegeben. Es ist versucht worden, einen PKW-Anhänger in Brand zu setzen. Der Anhänger war auf einem freizugänglichen Grundstück an der Schlesischen Straße abgestellt worden. Der oder die Unbekannten hatten die Abdeckplane angezündet. Das Feuer wurde frühzeitig bemerkt und konnte durch den Geschädigten mit Wasser gelöscht werden. Der Schaden an dem Anhänger wir auf etwa 150 Euro geschätzt. Die Polizei bittet auch hier um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Mitteilung vom 08.05.2019: Ein Zeuge ist am Dienstagabend (07.05.2019), gegen 20.45 Uhr, auf ein Feuer am Westfalenplatz aufmerksam geworden. Sofort teilte er den Einsatzkräften mit, dass auf einem Grundstück ein Müllbehältnis und ein Motorroller brennen würden. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch das Feuer ist eine Papiermülltonne komplett abgebrannt. Eine zweite Papiertonne wurde leicht beschädigt. Ein offensichtlich ausgeschlachteter, alter Mofaroller wurde durch das Feuer vollkommen beschädigt. An der Hausfassade befanden sich deutliche Rußanhaftungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zur Brandursache vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell