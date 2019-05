POL-ST: Altenberge, Einbruch gemeldet

Polizei Steinfurt

Am Donnerstag (09.05.2019) ist die Polizei zu einem Gebäude an der Münsterstraße gerufen worden. Gegen 10.30 Uhr wurden Einbrüche in ein Ladenlokal sowie in eine daran angrenzende, leerstehende Wohnung gemeldet. Vor Ort konnte mitgeteilt werden, dass die Täter am Mittwochabend oder in den Nachtstunden zum Donnerstag am Werk waren. Zunächst waren sie über eine Kellertür in die Wohnung gelangt. In den Räumen konnten sie keine Beute machen. Anschließend machten sie sich an einigen Fenstern des Geschäftes zu schaffen. Nachdem sie hinein gelangt waren, entwendeten sie mehr als 10 gebrauchte, zum Verkauf bereitgestellte Kaffeeautomaten aus den Regalen. Vermutlich trugen sie diese zu einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug. Der Wert der Maschinen liegt überwiegend im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Sie fragen: Wer hat an dem Geschäft ein entsprechendes Transportfahrzeug oder verdächtige Personen bemerkt? Wer weiß, wo die Maschinen jetzt gelagert w erden? Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

