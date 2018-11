POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfall mit Verletzten

Wettringen (ots) - Auf einer Kreuzung der Haddorfer Straße im Bereich Haddorf hat sich am Montagvormittag (26.11.2018) ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 63-jährige Autofahrerin aus Langen fuhr um 10.10 Uhr auf der Haddorfer Straße in Richtung K 57. Dort hielt sie ihr Fahrzeug an der vorfahrtberechtigten Straße zunächst an. Als sie ihre Fahrt geradeaus in Richtung K 60 fortsetzte, kam es zur Kollision mit dem PKW eines 30-jährigen Mannes aus Herford. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Sachschäden an den beiden Autos werden auf cirka 8.000 Euro geschätzt.

