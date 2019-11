POL-AUR: Aurich - Pedelec gestohlen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Ein blaues Pedelec der Marke Kettler ist am Freitag am Georgswall in Aurich gestohlen worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

