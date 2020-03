Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht geklärt

Hamm-Heessen (ots)

Am 5. März wurde auf einem Parkplatz an der Ahlener Straße ein geparkter BMW beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne den Schaden zu regulieren. Nun konnte der Fahrer ermittelt werden. Es handelt sich um einen 78-Jährigen, der angibt, den Unfall nicht bemerkt zu haben. (lt)

