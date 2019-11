Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Frontalzusammenstoß auf der B 29

Bopfingen (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 29 bei Bopfingen haben am Donnerstagnachmittag zwei Fahrzeuglenkerinnen Verletzungen erlitten. Eine 51 Jahre alte Renault Lenkerin hatte gegen 13 Uhr die Bundesstraße in Richtung Nördlingen befahren und war auf Höhe Flochberg aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter einer 64-Jährigen frontal zusammengestoßen.

Beide Frauen erlitten nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden. An den Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 30.000 Euro entstanden und mussten abgeschleppt werden.

Während Unfallaufnahme war die B 29 komplett gesperrt, seit 15:00 Uhr ist die Fahrbahn wieder einseitig befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell