POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Jugendliche belästigt - Auto zerkratzt - Windschutzscheibe durch Bierflasche beschädigt - Unfallflucht

Crailsheim: Jugendliche belästigt

Am Mittwochabend kurz vor 17:00 Uhr war eine 14-jährige Jugendliche auf dem Fußweg vom Georg-Elser-Weg in Richtung der Ludwig-Erhard-Straße. In einigem Abstand vor ihr ging ein bislang unbekannter Mann. Als das Mädchen an der Einmündung zur Ludwig-Erhard-Straße ankam, wartete der Unbekannte dort unter dem Vorwand sie nach dem Weg fragen zu wollen. In der Folge hielt der Mann die 14-Jährige fest und versuchte offenbar sie zu küssen. Aufgrund der heftigen Gegenwehr des Mädchens und einer sich nähernden Zeugin konnte der Mann in die Flucht geschlagen werden. Er flüchtete über die Straße Im Fliegerhorst in Richtung einer Asylunterkunft. Der Mann wird als ca. 170cm groß und 25 Jahre alt beschrieben. Er war dunkelhäutig und trug einen kurzen Vollbart. Er war von normaler Statur, trug eine dunkle Winterjacke mit orangefarbenem Applikationen an der Front, eine graue Hose und eine dunkle Wollmütze. Vor dem Vorfall war der Mann offenbar schon Zeuginnen in einem Kleidungsgeschäft in der Haller Straße aufgefallen. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0 entgegen.

Wolpertshausen: Windschutzscheibe durch Bierflasche beschädigt

An einem PKW VW Passat, der zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen in einem Hofraum einer Firma in der Birkichstraße abgestellt war, wurde die Windschutzscheibe durch einen Unbekannten mit einer Bierflasche beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den bislang unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

Gaildorf: Unfallflucht - LKW gesucht

Am Donnerstag gegen 07:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines LKW den Kirchbergweg in Richtung Albert-Hermann-Straße. Beim Vorbeifahren beschädigte er dabei einen am Straßenrand geparkten Ford Transit und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Crailsheim: Auto zerkratzt

Zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr am Mittwoch wurde in der St.-Martin-Straße von einem Unbekannten ein VW Multivan mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Dadurch entstand an dem PKW ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0 entgegen.

