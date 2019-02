Polizei Aachen

POL-AC: Sperrmüll und Container in Brand gesetzt

Bild-Infos

Download

Alsdorf (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht (14.02.2019, 01.45 Uhr) an mehreren Stellen in der Broicher Straße Sperrmüll, eine Mülltonne und einen Container in Brand gesetzt. Ein Wohnhaus wurde durch den Brand nicht unerheblich an der Außenfassade beschädigt. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich unter Rufnummer 0241-9577/31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der 0241-9577/34210 zu melden.

Das Bild kann rechtefrei genutzt werden. (am)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell