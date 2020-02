Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bohmte (ots)

Auf einem Parkplatz am Streithorstweg ereignete sich am Donnerstagmorgen eine Unfallflucht. Ein Autofahrer stieß zwischen 11 und 12 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen einen grauen Opel Mervia und beschädigte das Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Bohmte entgegen, Telefon 05471/9710.

