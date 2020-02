Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - SUV gestohlen

Wallenhorst (ots)

In der Nacht zu Freitag stahlen Unbekannte in der Sandbachstraße einen weißen Toyota Lexus Hybrid. Der SUV, mit den Kennzeichen OS-NG 9999, stand auf dem Grundstück eines Wohnhauses, als sich der oder die Täter zwischen 20.30 Uhr (Donnerstag) und 08.20 Uhr (Freitag) daran zu schaffen machten und mit dem Auto verschwanden. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Pkw geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell