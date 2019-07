Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Elfjährige von Auto erfasst

Recklinghausen (ots)

Ein elfjähriges Mädchen aus Marl ist am Freitag bei einem Unfall auf der Hervester Straße schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte das Mädchen auf seinem Fahrrad an einer grünzeigenden Ampel die Straße überqueren, um auf die Schillerstraße zu gelangen. Ein 19-jähriger Recklinghäuser fuhr zur gleichen Zeit auf der Schillerstraße und wollte in die Hervester Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Elfjährigen. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Sascha Kappel

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell