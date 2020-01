Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Lob für vorbildliche Kindersicherung

Schwegenheim (ots)

Keine Verkehrsverstöße kann die Polizeiinspektion Germersheim nach einer Schulwegkontrolle im Bereich der KITA/Grundschule Am Bahndamm am Dienstagmorgen zwischen 7.45 und 8.10 Uhr vermelden. Insbesondere lobten die eingesetzten Beamten die sorgfältige Kindersicherung, welche bei der Kontrolle im Fokus stand. Auch das Parkverhalten der Eltern war an diesem Morgen nicht zu beanstanden.

