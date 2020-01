Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfall führt zur Sperrung der B 35

Germersheim (ots)

Ein Leichtverletzter und sechs beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls im Bereich der B 35 bei Germersheim in Fahrtrichtung Speyer am Dienstagabend gegen 18 Uhr. Ein Fahrzeug war zunächst auf Grund einer Autopanne auf dem rechten Fahrtstreifen liegen geblieben. Folglich kam es zu einem Auffahrunfall in welchen mehrere Fahrzeuge involviert waren. Zum Abschleppen der Fahrzeuge musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag beziffert. Ein Autofahrer hatte sich bei dem Verkehrsunfall eine blutende Nase zugezogen.

