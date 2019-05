Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal: Versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße versuchten am Sonntagmorgen zwei bislang unbekannte Täter einzubrechen. Diese hatten sich bereits an einem Fenster zu schaffen gemacht, als eine Bewohnerin des Anwesens aufmerksam wurde und nachschaute. Sofort ließen die Männer von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Schlosspark. Die Zeugin alarmierte umgehend die Polizei und beschrieb zumindest einen Täter wie folgt: Ca. 160 cm groß, evtl. Jugendlicher, schlank, dunkler Teint, schwarze Haare; trug schwarze Jacke und Hose. In welcher Höhe Sachschaden an dem Fenster entstand, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die gegen 6.20 Uhr auf den versuchten Einbruch aufmerksam wurden, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

