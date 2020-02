Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Hochwertiges E-Bike bei Probefahrt gestohlen

Dissen (ots)

Ein Unbekannter betrat am Donnerstag gegen 17.20 Uhr ein Fahrradgeschäft in der Industriestraße. Der Mann interessierte sich für ein hochwertiges Herren-Mountainbike der Marke Haibike, Modell AllMtn 8.0, und machte mit diesem eine Probefahrt. Er kehrte jedoch nicht zurück, sondern verschwand mit dem Rad. Die Ermittler der Polizei in Dissen schließen nicht aus, dass das E-Bike zum Abtransport in ein Fahrzeug geladen wurde. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein grünes E-Bike mit einer orangefarbenen Schrift auf dem Rahmen. An den schwarzen Felgen des Rades befinden sich zudem auffällige, orangefarbene Akzente. Der Unbekannte wurde als ca. 1,80 bis 1,90 m groß, etwa 90 kg schwer und dunkelhaarig beschrieben. Er hatte ein europäisches Erscheinungsbild und sprach Hochdeutsch. Bekleidet war der Mann mit einer grauen Jeans, einem grauen, kurzen Mantel und braunen Lederschuhen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Dissen, Telefon 05421/921390.

