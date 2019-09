Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bewaffneter Mann bestiehlt Reisende

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Dienstagnachmittag nahmen Bundespolizisten einen Mann am Bahnhof Frankfurter Allee fest, der eine junge Frau bestahl und dabei mehrere Waffen mit sich führte.

Gegen 14 Uhr sprach ein unbekannt gebliebener Mann die 18-jährige deutsche Staatsangehörige am S-Bahnsteig an, um sie abzulenken. Währenddessen griff sein 51-jähriger rumänischer Komplize nach dem abgestellten Rucksack der jungen Frau und flüchtete in eine abfahrbereite S-Bahn.

Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn AG bemerkten den Vorfall, hielten den 51-Jährigen fest und alarmierten die Bundespolizei. Der andere Mann konnte unerkannt flüchten.

Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den 51-Jährigen fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie ein zugriffsbereites Taschenmesser, eine Rasierklinge sowie eine Kneifzange.

Die Bundespolizei leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen ein.

In Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wird am heutigen Mittwoch geprüft, ob gegen den wohnungslosen Mann ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt werden kann.

