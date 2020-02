Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Zeugen nach Handtaschendiebstahl gesucht

Bohmte (ots)

In einem Gartencenter an der Bremer Straße entwendeten Unbekannte am Dienstagnachmittag eine schwarze Lederhandtasche. Zwei 56 und 82 Jahre alte Frauen legten die Tasche in einen Einkaufwagen und stellten gegen 17.50 Uhr fest, dass sie gestohlen worden war. Auf dem Parkplatz wurden sie von einem jungen Mann angesprochen der angab, dass "vier Jungs" diese gestohlen hätten. Der Zeuge wollte die Diebe verfolgen, rannte auf die gegenüberliegende Straßenseite und verschwand. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, und insbesondere den jungen Mann, sich unter der Rufnummer 05471/9710 zu melden.

