Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Werkzeuge und Kastenwagen bei Einbruch in Tischlerei erbeutet

Bad Laer (ots)

In der Nacht zu Donnerstag suchten Einbrecher eine Tischlerei in der Straße Up De Heuchte heim. Der oder die Täter verschafften sich vermutlich kurz vor Mitternacht gewaltsam Zutritt zu den Firmenräumlichkeiten und durchsuchten diese. Sie stahlen Werkzeuge und einen Kastenwagen und flüchteten unerkannt. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Peugeot Boxer mit einem gelben Firmenlogo und den amtlichen Kennzeichen OS-TK 663. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder dem Verbleib des Kastenwagens machen können, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/879500 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell