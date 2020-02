Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Einbrecher erbeuten Gartenmaschinen

Hilter (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag (16 Uhr) bis Donnerstagmorgen (08.30 Uhr) begaben sich Unbekannte auf das Gelände einer Sozialeinrichtung an der Dyckerhoffstraße. Dort schlugen sie die Scheibe eines Rolltores ein und verschafften sich dadurch Zutritt zu einem Werkstattbereich. Aus der Werkstatt stahlen der oder die Täter mehrere Gartenmaschinen und flüchteten unerkannt. Zeugen, die im Bereich Dyckerhoffstraße/Eisenbahnstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

