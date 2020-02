Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch im Stadtteil Schinkel

Osnabrück (ots)

Ein Mehrparteienhaus in der Von-Scheffel-Straße geriet am Mittwoch ins Visier von Einbrechern. Unbekannte verschafften sich zwischen 07.10 und 18.30 Uhr Zutritt zu dem Reihenhaus und brachen dort in zwei Wohnungen ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen, stahlen Münzen und Schmuck, und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen erbittet die Osnabrücker Polizei unter den Rufnummern 0541/327-3240 oder 327-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell